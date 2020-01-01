توكنوميكس MOON (2MOON) اكتشف الرؤى الرئيسية حول MOON (2MOON)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات MOON (2MOON) MOON is the ultimate AI-powered game where you can explore, colonize and create a thriving civilization on the moon! Developed on the binance blockchain, in partnership with NASA and SpaceX astronauts, MOON is an interactive game that takes you on an out-of-this-world adventure, offering a plethora of opportunities to build businesses, form communities, and engage in social and political activities, all set in a captivating lunar landscape. الموقع الرسمي: https://moon.ws/ الوثيقة البيضاء: https://whitepaper.moon.ws/moon-whitepaper مستكشف الكتل: https://bscscan.com/token/0x817b32d386cFc1F872de306DfAeDfDa36429cA1E اشتر 2MOON الآن!

توكنوميكس MOON (2MOON) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار MOON (2MOON)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 92.89K $ 92.89K $ 92.89K إجمالي العرض: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B العرض المتداول: $ 43.47B $ 43.47B $ 43.47B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 213.70K $ 213.70K $ 213.70K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00068 $ 0.00068 $ 0.00068 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000001022454904529 $ 0.000001022454904529 $ 0.000001022454904529 السعر الحالي: $ 0.000002137 $ 0.000002137 $ 0.000002137 معرفة المزيد عن سعر MOON (2MOON)

توكنوميكس MOON (2MOON): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس MOON (2MOON) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن 2MOON التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن 2MOON التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس 2MOON، استكشف السعر المباشر لتوكن 2MOON!

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