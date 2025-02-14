سعر 23 Turtles (AI23T)
سعر 23 Turtles (AI23T) المباشر لليوم هو USD 0.00494332. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.93M. يتم تحديث سعر AI23T مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق 23 Turtles الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 88.39K
- تغيير سعر 23 Turtles خلال اليوم هو +9.90%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر 23 Turtles مقابل USD هو $ +0.00044549 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر 23 Turtles مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر 23 Turtles مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر 23 Turtles مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00044549
|+9.90%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر 23 Turtles: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.90%
+9.90%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
23 Turtles represents a quantum leap in MEME coin trading infrastructure. By combining rigorous systematic trading principles with cutting-edge AI technology, we aim to bring institutional-grade capabilities to this dynamic market while maintaining the community-driven spirit that makes MEME coins unique. In 1983, Richard Dennis proved that successful trading could be taught by training 23 novices who became known as the "Turtle Traders." Today, 23 TURTLES reimagines this revolutionary experiment for the digital age, leveraging advanced AI and context-aware autonomous agents to democratize sophisticated trading strategies in the volatile cryptocurrency markets.
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