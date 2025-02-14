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سعر 23 Turtles (AI23T) المباشر لليوم هو USD 0.00494332 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.93M . يتم تحديث سعر AI23T مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق 23 Turtles الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 88.39K - تغيير سعر 23 Turtles خلال اليوم هو +9.90% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر 23 Turtles (AI23T) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر 23 Turtles مقابل USD هو $ +0.00044549 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر 23 Turtles مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر 23 Turtles مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر 23 Turtles مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00044549 +9.90% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر 23 Turtles (AI23T)

اكتشف أحدث تحليلات سعر 23 Turtles: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0044784$ 0.0044784 $ 0.0044784 24 ساعة مرتفع $ 0.00544284$ 0.00544284 $ 0.00544284 عالية طوال الوقت $ 0.00544284$ 0.00544284 $ 0.00544284 تغير السعر (1 ساعة) +2.90% تغير السعر (1يوم) +9.90% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق 23 Turtles (AI23T)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: