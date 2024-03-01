توكنوميكس 21X Diamonds (21X) اكتشف الرؤى الرئيسية حول 21X Diamonds (21X)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات 21X Diamonds (21X) 21X Diamonds & Child Support are Aiming to Create a Multi~Faceted Ecosystem Centered Around Our Prolific 5 Blockchain Global DEX “The Crypto Market Exchange” Which is Programmed to Share 75% of ALL PROFITS with ALL OF YOU! 43% in the Form of Rewards & Buybacks for Holders! YES YOU HEARD THAT RIGHT! 7% to Global Charities! & 25% DIRECTLY BACK INTO LIQUIDITY POOLS OF PROJECTS LISTED ON THE CRYPTOMARKET.EXCHANGE!!!!! This “Disruptive” Approach to Business is Drawing The Attention of The Entire “Crypto Space” & WILL Catapult Us to The Top الموقع الرسمي: https://21x.diamonds الوثيقة البيضاء: https://21x.casino/wp-content/uploads/2024/03/Whitepaper-1.1-v3i.pdf اشتر 21X الآن!

توكنوميكس 21X Diamonds (21X) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار 21X Diamonds (21X)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 7.00B $ 7.00B $ 7.00B العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 7.32K $ 7.32K $ 7.32K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر 21X Diamonds (21X)

توكنوميكس 21X Diamonds (21X): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس 21X Diamonds (21X) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن 21X التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن 21X التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس 21X، استكشف السعر المباشر لتوكن 21X!

توقعات سعر 21X هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه 21X؟ تجمع صفحة توقعات أسعار 21X الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر 21X الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!