احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر 21X مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر 21X.

سعر 21X Diamonds (21X) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر 21X مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق 21X Diamonds الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 594.10 - تغيير سعر 21X Diamonds خلال اليوم هو -3.55% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر 21X Diamonds (21X) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر 21X Diamonds مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر 21X Diamonds مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر 21X Diamonds مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر 21X Diamonds مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -3.55% 30 يوم $ 0 +1.00% 60 يوم $ 0 -44.81% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر 21X Diamonds (21X)

اكتشف أحدث تحليلات سعر 21X Diamonds: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.40% تغير السعر (1يوم) -3.55% تغير السعر (7 أيام) -9.87%

معلومات سوق 21X Diamonds (21X)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: