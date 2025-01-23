سعر 21X Diamonds (21X)
سعر 21X Diamonds (21X) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر 21X مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق 21X Diamonds الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 594.10
- تغيير سعر 21X Diamonds خلال اليوم هو -3.55%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر 21X Diamonds مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر 21X Diamonds مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر 21X Diamonds مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر 21X Diamonds مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.55%
|30 يوم
|$ 0
|+1.00%
|60 يوم
|$ 0
|-44.81%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر 21X Diamonds: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.40%
-3.55%
-9.87%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
21X Diamonds & Child Support are Aiming to Create a Multi~Faceted Ecosystem Centered Around Our Prolific 5 Blockchain Global DEX “The Crypto Market Exchange” Which is Programmed to Share 75% of ALL PROFITS with ALL OF YOU! 43% in the Form of Rewards & Buybacks for Holders! YES YOU HEARD THAT RIGHT! 7% to Global Charities! & 25% DIRECTLY BACK INTO LIQUIDITY POOLS OF PROJECTS LISTED ON THE CRYPTOMARKET.EXCHANGE!!!!! This “Disruptive” Approach to Business is Drawing The Attention of The Entire “Crypto Space” & WILL Catapult Us to The Top
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