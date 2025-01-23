سعر 20EX (20EX)
سعر 20EX (20EX) المباشر لليوم هو USD 0.00379814. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر 20EX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق 20EX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.18K
- تغيير سعر 20EX خلال اليوم هو -2.53%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر 20EX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر 20EX مقابل USD هو $ -0.0009089598 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر 20EX مقابل USD هو $ -0.0018787875 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر 20EX مقابل USD هو $ -0.00590727986052888 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.53%
|30 يوم
|$ -0.0009089598
|-23.93%
|60 يوم
|$ -0.0018787875
|-49.46%
|90 يوم
|$ -0.00590727986052888
|-60.86%
اكتشف أحدث تحليلات سعر 20EX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.48%
-2.53%
-11.68%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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