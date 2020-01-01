توكنوميكس 2080 (2080) اكتشف الرؤى الرئيسية حول 2080 (2080)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات 2080 (2080) What is the project about? $2080 is the utility token of Tidal Flats Studio and its post-apocalyptic IP Fidelion. $2080 can be used - or will be used - in the following products: Black Market: a strategic, gamified staking for web3 [LIVE] Mega Road: a roguelike ARPG mobile game for web2 [Soft launch in September] What makes your project unique? What makes $2080 unique is the sustainable infrastructure it lies upon. While expecting and building for a web3 future, Tidal Flats is also developing web2-first products for revenue and onboarding. $2080 acts as the bridge for these pursuits. History of your project. $2080 was birthed from Fidelion - an NFT collection with a 9,000 supply on Solana - released in late April 2023. $2080 was first tradeable on Solana on September 13th (UTC) 2023 for $0.01. 2080 represents the Year where the post-apocalyptic storyline of Fidelion takes place. What’s next for your project? The long-term vision for Tidal Flats is to build - and Fidelion to become - a multi-media brand franchise, leveraging the respective strengths of web2 and web3 under a single IP. Each step of Tidal Flats' roadmap exists to reach one step closer to this goal, starting with Black Market and Mega Road. What can your token be used for? In the Black Market, $2080 is the ecosystem currency. Fidelion NFT holders can either earn it as a passive reward by basic staking or an active staking by Looting. The latter is a more complex and more rewarding option, where users strategize their own path to success. In Mega Road, after the first iteration, $2080 will be swappable for the in-game currency W Coin. الموقع الرسمي: https://fidelion.io الوثيقة البيضاء: https://app.gitbook.com/o/ykAgh92gcyl0m70G7jNd/s/bN2uS2v5Fit5judt6ZEd/whitepaper/tokenomics/usd2080 اشتر 2080 الآن!

توكنوميكس 2080 (2080) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار 2080 (2080)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 191.19M $ 191.19M $ 191.19M العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 256.98K $ 256.98K $ 256.98K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.066814 $ 0.066814 $ 0.066814 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00134445 $ 0.00134445 $ 0.00134445 معرفة المزيد عن سعر 2080 (2080)

توكنوميكس 2080 (2080): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس 2080 (2080) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن 2080 التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن 2080 التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس 2080، استكشف السعر المباشر لتوكن 2080!

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