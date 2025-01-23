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سعر 2080 (2080) المباشر لليوم هو USD 0.00216951 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر 2080 مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق 2080 الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 49.68 - تغيير سعر 2080 خلال اليوم هو +4.18% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر 2080 (2080) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر 2080 مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر 2080 مقابل USD هو $ +0.0006507460 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر 2080 مقابل USD هو $ -0.0001472613 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر 2080 مقابل USD هو $ +0.000499434264424688 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +4.18% 30 يوم $ +0.0006507460 +30.00% 60 يوم $ -0.0001472613 -6.78% 90 يوم $ +0.000499434264424688 +29.90%

تحليل سعر 2080 (2080)

اكتشف أحدث تحليلات سعر 2080: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00207788$ 0.00207788 $ 0.00207788 24 ساعة مرتفع $ 0.00221031$ 0.00221031 $ 0.00221031 عالية طوال الوقت $ 0.066814$ 0.066814 $ 0.066814 تغير السعر (1 ساعة) +0.78% تغير السعر (1يوم) +4.18% تغير السعر (7 أيام) +23.19%

معلومات سوق 2080 (2080)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: