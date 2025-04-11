شعار 2024 PUMP

2024 PUMP السعر(2024PUMP)

USD

مخطط أسعار 2024 PUMP (2024PUMP) المباشر

$0.000000000006909
$0.000000000006909$0.000000000006909
+0.47%(1D)

بيانات ومعلومات الأسعار المباشرة حول 2024PUMP

السعر الحالي لـ 2024 PUMP (2024PUMP) اليوم هو 0.000000000006916 USD مع القيمة السوقية الحالية البالغة $ 0.00 USD. يتم تحديث سعر من 2024PUMP إلى USD في الوقت الفعلي.
مقاييس أداء السوق 2024 PUMP:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو $ 57.37K USD
- تغير سعر 2024 PUMP خلال اليوم هو +0.47%
- يحتوي على عرض متداول بقيمة 0.00 USD

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2024PUMP أداء السعر USD

تتبع تغيرات أسعار 2024 PUMP لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.00000000000003232+0.47%
30 يوم$ -0.000000000063284-90.15%
60 يوم$ -0.000000000230884-97.10%
90 يوم$ -0.000000000473084-98.56%
تغير سعر 2024 PUMP اليوم

سجل اليوم 2024PUMP تغيرًا $ +0.00000000000003232 (+0.47%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر 2024 PUMP لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.000000000063284 (-90.15%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر 2024 PUMP لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد 2024PUMP تغييرًا في $ -0.000000000230884 (-97.10%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر 2024 PUMP لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.000000000473084 (-98.56%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

2024PUMP معلومات السعر

اكتشف أحدث تفاصيل أسعار 2024 PUMP: 24 ساعة منخفضة وعالية، ATH والتغيرات اليومية:

$ 0.0000000000068
$ 0.0000000000068$ 0.0000000000068

$ 0.000000000006993
$ 0.000000000006993$ 0.000000000006993

$ 1.5
$ 1.5$ 1.5

+0.02%

+0.47%

-31.29%

2024PUMP معلومات السوق

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 57.37K
$ 57.37K$ 57.37K

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ما هو 2024 PUMP ( 2024PUMP )

At 2024 PUMP, we're all about celebrating the excitement and potential of the cryptocurrency market. With the 2024 Bitcoin halving event on the horizon, our meme coin is here to capture the spirit of the impending pump and provide the crypto community with a fun and memorable experience.

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توقع سعر 2024 PUMP

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل 2024 PUMP، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ 2024PUMP؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعار2024 PUMP.

سجل أسعار 2024 PUMP

يوفر تتبع مسار سعر 2024PUMP معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ 2024PUMP. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار 2024 PUMP.

كيفية شراء 2024 PUMP ( 2024PUMP )

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عملة 2024PUMP إلى العملات المحلية

1 2024PUMP إلى VND
0.000000177333156
1 2024PUMP إلى AUD
A$0.00000000001099644
1 2024PUMP إلى GBP
0.00000000000525616
1 2024PUMP إلى EUR
0.00000000000608608
1 2024PUMP إلى USD
$0.000000000006916
1 2024PUMP إلى MYR
RM0.00000000003056872
1 2024PUMP إلى TRY
0.00000000026225472
1 2024PUMP إلى JPY
¥0.00000000099251516
1 2024PUMP إلى RUB
0.00000000057527288
1 2024PUMP إلى INR
0.00000000059449936
1 2024PUMP إلى IDR
Rp0.00000011526662056
1 2024PUMP إلى KRW
0.0000000098238322
1 2024PUMP إلى PHP
0.00000000039545688
1 2024PUMP إلى EGP
￡E.0.00000000035465248
1 2024PUMP إلى BRL
R$0.00000000004052776
1 2024PUMP إلى CAD
C$0.00000000000954408
1 2024PUMP إلى BDT
0.000000000838565
1 2024PUMP إلى NGN
0.00000001099519512
1 2024PUMP إلى UAH
0.00000000028569996
1 2024PUMP إلى VES
Bs0.000000000491036
1 2024PUMP إلى PKR
Rs0.00000000193502764
1 2024PUMP إلى KZT
0.00000000356671952
1 2024PUMP إلى THB
฿0.00000000023147852
1 2024PUMP إلى TWD
NT$0.00000000022387092
1 2024PUMP إلى AED
د.إ0.00000000002538172
1 2024PUMP إلى CHF
Fr0.00000000000560196
1 2024PUMP إلى HKD
HK$0.000000000053599
1 2024PUMP إلى MAD
.د.م0.00000000006418048
1 2024PUMP إلى MXN
$0.0000000001403948

2024 PUMP المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ 2024 PUMP، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب 2024 PUMP الرسمي
مستكشف الكتل

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آلة حاسبة

المبلغ

2024PUMP
USD

1 2024PUMP = 0.000000000006916 USD

تداول

USDT2024PUMP
$0.000000000006916
$0.000000000006916$0.000000000006916
-0.91%

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