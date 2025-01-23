سعر 1Sol (1SOL)
سعر 1Sol (1SOL) المباشر لليوم هو USD 0.01135745. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر 1SOL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق 1Sol الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 53.58K
- تغيير سعر 1Sol خلال اليوم هو -6.52%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر 1Sol مقابل USD هو $ -0.00079282530225296 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر 1Sol مقابل USD هو $ -0.0038135602 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر 1Sol مقابل USD هو $ +0.0005732070 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر 1Sol مقابل USD هو $ +0.00313020533612282 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00079282530225296
|-6.52%
|30 يوم
|$ -0.0038135602
|-33.57%
|60 يوم
|$ +0.0005732070
|+5.05%
|90 يوم
|$ +0.00313020533612282
|+38.05%
اكتشف أحدث تحليلات سعر 1Sol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.18%
-6.52%
-14.67%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
1Sol Protocol is a cross-chain DEX aggregator for decentralized protocols on Solana, enabling the most seamless, efficient and protected operations in DeFi. With DeFi infrastructure rapidly growing, aggregators in high demand, cross-chain transactions being the future, 1Sol is born to bring together liquidity from both DeFi and CeFi (swaps, orderbook DEX(s), OTC, etc.) for multi-chains.
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