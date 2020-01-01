توكنوميكس 1Reward Token (1RT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول 1Reward Token (1RT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

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توكنوميكس 1Reward Token (1RT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار 1Reward Token (1RT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 2.10B $ 2.10B $ 2.10B العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 98.86M $ 98.86M $ 98.86M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.74 $ 1.74 $ 1.74 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.03069443 $ 0.03069443 $ 0.03069443 السعر الحالي: $ 0.04707431 $ 0.04707431 $ 0.04707431 معرفة المزيد عن سعر 1Reward Token (1RT)

توكنوميكس 1Reward Token (1RT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس 1Reward Token (1RT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن 1RT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن 1RT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس 1RT، استكشف السعر المباشر لتوكن 1RT!

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