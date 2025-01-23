سعر 1Reward Token (1RT)
سعر 1Reward Token (1RT) المباشر لليوم هو USD 0.03921378. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر 1RT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق 1Reward Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.82
- تغيير سعر 1Reward Token خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر 1Reward Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر 1Reward Token مقابل USD هو $ -0.0004809687 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر 1Reward Token مقابل USD هو $ -0.0049659585 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر 1Reward Token مقابل USD هو $ -0.006202501217129734 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0004809687
|-1.22%
|60 يوم
|$ -0.0049659585
|-12.66%
|90 يوم
|$ -0.006202501217129734
|-13.65%
اكتشف أحدث تحليلات سعر 1Reward Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-4.30%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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