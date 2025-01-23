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سعر 1Reward Token (1RT) المباشر لليوم هو USD 0.03921378 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر 1RT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق 1Reward Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.82 - تغيير سعر 1Reward Token خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر 1Reward Token (1RT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر 1Reward Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر 1Reward Token مقابل USD هو $ -0.0004809687 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر 1Reward Token مقابل USD هو $ -0.0049659585 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر 1Reward Token مقابل USD هو $ -0.006202501217129734 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0004809687 -1.22% 60 يوم $ -0.0049659585 -12.66% 90 يوم $ -0.006202501217129734 -13.65%

تحليل سعر 1Reward Token (1RT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر 1Reward Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 1.74$ 1.74 $ 1.74 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -4.30%

معلومات سوق 1Reward Token (1RT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: