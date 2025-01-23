سعر 1Move Token (1MT)
سعر 1Move Token (1MT) المباشر لليوم هو USD 0.00136621. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر 1MT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق 1Move Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 41.04
- تغيير سعر 1Move Token خلال اليوم هو -1.28%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر 1Move Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر 1Move Token مقابل USD هو $ -0.0001040456 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر 1Move Token مقابل USD هو $ -0.0002038103 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر 1Move Token مقابل USD هو $ -0.0001299545302600348 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.28%
|30 يوم
|$ -0.0001040456
|-7.61%
|60 يوم
|$ -0.0002038103
|-14.91%
|90 يوم
|$ -0.0001299545302600348
|-8.68%
اكتشف أحدث تحليلات سعر 1Move Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.41%
-1.28%
-5.61%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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