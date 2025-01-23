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سعر 1Move Token (1MT) المباشر لليوم هو USD 0.00136621 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر 1MT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق 1Move Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 41.04 - تغيير سعر 1Move Token خلال اليوم هو -1.28% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر 1Move Token (1MT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر 1Move Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر 1Move Token مقابل USD هو $ -0.0001040456 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر 1Move Token مقابل USD هو $ -0.0002038103 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر 1Move Token مقابل USD هو $ -0.0001299545302600348 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.28% 30 يوم $ -0.0001040456 -7.61% 60 يوم $ -0.0002038103 -14.91% 90 يوم $ -0.0001299545302600348 -8.68%

تحليل سعر 1Move Token (1MT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر 1Move Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00136228$ 0.00136228 $ 0.00136228 24 ساعة مرتفع $ 0.00140338$ 0.00140338 $ 0.00140338 عالية طوال الوقت $ 0.632918$ 0.632918 $ 0.632918 تغير السعر (1 ساعة) -0.41% تغير السعر (1يوم) -1.28% تغير السعر (7 أيام) -5.61%

معلومات سوق 1Move Token (1MT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: