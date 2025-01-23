سعر 1MillionNFTs (1MIL)
سعر 1MillionNFTs (1MIL) المباشر لليوم هو USD 0.03918949. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر 1MIL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق 1MillionNFTs الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 16.91
- تغيير سعر 1MillionNFTs خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر 1MillionNFTs مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر 1MillionNFTs مقابل USD هو $ -0.0000056628 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر 1MillionNFTs مقابل USD هو $ -0.0007904951 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر 1MillionNFTs مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0000056628
|-0.01%
|60 يوم
|$ -0.0007904951
|-2.01%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر 1MillionNFTs: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
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|1 1MIL إلى AUD
A$0.0623112891
|1 1MIL إلى GBP
￡0.0317434869
|1 1MIL إلى EUR
€0.0376219104
|1 1MIL إلى USD
$0.03918949
|1 1MIL إلى MYR
RM0.1740013356
|1 1MIL إلى TRY
₺1.3971053185
|1 1MIL إلى JPY
¥6.1335470799
|1 1MIL إلى RUB
₽3.8891649876
|1 1MIL إلى INR
₹3.3891070952
|1 1MIL إلى IDR
Rp632.0884598947
|1 1MIL إلى PHP
₱2.2953284293
|1 1MIL إلى EGP
￡E.1.9716232419
|1 1MIL إلى BRL
R$0.2327855706
|1 1MIL إلى CAD
C$0.0560409707
|1 1MIL إلى BDT
৳4.7795502004
|1 1MIL إلى NGN
₦61.0427253087
|1 1MIL إلى UAH
₴1.64595858
|1 1MIL إلى VES
Bs2.15542195
|1 1MIL إلى PKR
Rs10.9252460222
|1 1MIL إلى KZT
₸20.421643239
|1 1MIL إلى THB
฿1.3308750804
|1 1MIL إلى TWD
NT$1.2826720077
|1 1MIL إلى CHF
Fr0.035270541
|1 1MIL إلى HKD
HK$0.3048942322
|1 1MIL إلى MAD
.د.م0.3911111102