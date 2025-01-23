سعر 1MDC (1MDC)
سعر 1MDC (1MDC) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر 1MDC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق 1MDC الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.45
- تغيير سعر 1MDC خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر 1MDC مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر 1MDC مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر 1MDC مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر 1MDC مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|+2.75%
|60 يوم
|$ 0
|-5.39%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر 1MDC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
1MDC COIN Like any other digital gold currency, the main goal is to protect assets from the legal tender and avoid the risk of inflation associated with it. There are no fees for transactions within the 1MDC system, and the main advantage that 1MDC touts is that it does not have storage fees. The function of quickly and conveniently transferring funds between e-Gold and 1MDC is very attractive to people with large e-Gold deposits, as their deposits may gradually shrink due to the higher payment fees of e-Gold
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