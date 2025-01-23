سعر 1MBABYDOGE (1MBABYDOGE)
سعر 1MBABYDOGE (1MBABYDOGE) المباشر لليوم هو USD 0.00225426. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر 1MBABYDOGE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق 1MBABYDOGE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 16.88M
- تغيير سعر 1MBABYDOGE خلال اليوم هو +0.79%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر 1MBABYDOGE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر 1MBABYDOGE مقابل USD هو $ -0.0008584546 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر 1MBABYDOGE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر 1MBABYDOGE مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.79%
|30 يوم
|$ -0.0008584546
|-38.08%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر 1MBABYDOGE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.06%
+0.79%
-21.07%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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|1 1MBABYDOGE إلى AUD
A$0.0035842734
|1 1MBABYDOGE إلى GBP
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|1 1MBABYDOGE إلى EUR
€0.0021640896
|1 1MBABYDOGE إلى USD
$0.00225426
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RM0.0100089144
|1 1MBABYDOGE إلى TRY
₺0.080364369
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₽0.2237127624
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₱0.1320320082
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￡E.0.1134118206
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R$0.0133903044
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C$0.0032235918
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₦3.5113030038
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NT$0.0737819298
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Fr0.002028834
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