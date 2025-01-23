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سعر 1MBABYDOGE (1MBABYDOGE) المباشر لليوم هو USD 0.00225426 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر 1MBABYDOGE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق 1MBABYDOGE الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 16.88M - تغيير سعر 1MBABYDOGE خلال اليوم هو +0.79% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر 1MBABYDOGE (1MBABYDOGE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر 1MBABYDOGE مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر 1MBABYDOGE مقابل USD هو $ -0.0008584546 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر 1MBABYDOGE مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر 1MBABYDOGE مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.79% 30 يوم $ -0.0008584546 -38.08% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر 1MBABYDOGE (1MBABYDOGE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر 1MBABYDOGE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00219568$ 0.00219568 $ 0.00219568 24 ساعة مرتفع $ 0.00228204$ 0.00228204 $ 0.00228204 عالية طوال الوقت $ 0.006503$ 0.006503 $ 0.006503 تغير السعر (1 ساعة) -1.06% تغير السعر (1يوم) +0.79% تغير السعر (7 أيام) -21.07%

معلومات سوق 1MBABYDOGE (1MBABYDOGE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: