سعر 1intro (INTRO)
سعر 1intro (INTRO) المباشر لليوم هو USD 0.00377597. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.09M. يتم تحديث سعر INTRO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق 1intro الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 315.47
- تغيير سعر 1intro خلال اليوم هو +2.93%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 287.50M
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خلال اليوم، كان سعر 1intro مقابل USD هو $ +0.0001075 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر 1intro مقابل USD هو $ -0.0010263188 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر 1intro مقابل USD هو $ -0.0011195600 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر 1intro مقابل USD هو $ -0.0031191788478274075 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.0001075
|+2.93%
|30 يوم
|$ -0.0010263188
|-27.18%
|60 يوم
|$ -0.0011195600
|-29.64%
|90 يوم
|$ -0.0031191788478274075
|-45.23%
اكتشف أحدث تحليلات سعر 1intro: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.98%
+2.93%
-13.79%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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