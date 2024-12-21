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سعر 1intro (INTRO) المباشر لليوم هو USD 0.00377597 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.09M . يتم تحديث سعر INTRO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق 1intro الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 315.47 - تغيير سعر 1intro خلال اليوم هو +2.93% - لديه عرض متداول بقيمة USD 287.50M

أداء سعر 1intro (INTRO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر 1intro مقابل USD هو $ +0.0001075 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر 1intro مقابل USD هو $ -0.0010263188 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر 1intro مقابل USD هو $ -0.0011195600 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر 1intro مقابل USD هو $ -0.0031191788478274075 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.0001075 +2.93% 30 يوم $ -0.0010263188 -27.18% 60 يوم $ -0.0011195600 -29.64% 90 يوم $ -0.0031191788478274075 -45.23%

تحليل سعر 1intro (INTRO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر 1intro: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00334424$ 0.00334424 $ 0.00334424 24 ساعة مرتفع $ 0.00376895$ 0.00376895 $ 0.00376895 عالية طوال الوقت $ 0.071028$ 0.071028 $ 0.071028 تغير السعر (1 ساعة) +0.98% تغير السعر (1يوم) +2.93% تغير السعر (7 أيام) -13.79%

معلومات سوق 1intro (INTRO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: