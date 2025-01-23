سعر 1INCH yVault (YV1INCH)
سعر 1INCH yVault (YV1INCH) المباشر لليوم هو USD 0.344122. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر YV1INCH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق 1INCH yVault الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر 1INCH yVault خلال اليوم هو -6.62%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر 1INCH yVault مقابل USD هو $ -0.0245156670334686 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر 1INCH yVault مقابل USD هو $ -0.0630893659 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر 1INCH yVault مقابل USD هو $ -0.0631569859 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر 1INCH yVault مقابل USD هو $ +0.0553448902883779 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0245156670334686
|-6.62%
|30 يوم
|$ -0.0630893659
|-18.33%
|60 يوم
|$ -0.0631569859
|-18.35%
|90 يوم
|$ +0.0553448902883779
|+19.17%
اكتشف أحدث تحليلات سعر 1INCH yVault: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.62%
-6.62%
-16.35%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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