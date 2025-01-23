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سعر 1INCH yVault (YV1INCH) المباشر لليوم هو USD 0.344122 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر YV1INCH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق 1INCH yVault الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر 1INCH yVault خلال اليوم هو -6.62% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر 1INCH yVault (YV1INCH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر 1INCH yVault مقابل USD هو $ -0.0245156670334686 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر 1INCH yVault مقابل USD هو $ -0.0630893659 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر 1INCH yVault مقابل USD هو $ -0.0631569859 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر 1INCH yVault مقابل USD هو $ +0.0553448902883779 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0245156670334686 -6.62% 30 يوم $ -0.0630893659 -18.33% 60 يوم $ -0.0631569859 -18.35% 90 يوم $ +0.0553448902883779 +19.17%

تحليل سعر 1INCH yVault (YV1INCH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر 1INCH yVault: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.34238$ 0.34238 $ 0.34238 24 ساعة مرتفع $ 0.370032$ 0.370032 $ 0.370032 عالية طوال الوقت $ 0.746273$ 0.746273 $ 0.746273 تغير السعر (1 ساعة) +0.62% تغير السعر (1يوم) -6.62% تغير السعر (7 أيام) -16.35%

معلومات سوق 1INCH yVault (YV1INCH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: