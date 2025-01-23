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سعر 1INCH yVault (YV1INCH)

USD

مخطط سعر 1INCH yVault (YV1INCH) المباشر

$0.344122
$0.344122$0.344122
-6.60%(1D)

سعر 1INCH yVault (YV1INCH) لليوم

سعر 1INCH yVault (YV1INCH) المباشر لليوم هو USD 0.344122. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر YV1INCH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق 1INCH yVault الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر 1INCH yVault خلال اليوم هو -6.62%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

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أداء سعر 1INCH yVault (YV1INCH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر 1INCH yVault مقابل USD هو $ -0.0245156670334686 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر 1INCH yVault مقابل USD هو $ -0.0630893659 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر 1INCH yVault مقابل USD هو $ -0.0631569859 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر 1INCH yVault مقابل USD هو $ +0.0553448902883779 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0245156670334686-6.62%
30 يوم$ -0.0630893659-18.33%
60 يوم$ -0.0631569859-18.35%
90 يوم$ +0.0553448902883779+19.17%

تحليل سعر 1INCH yVault (YV1INCH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر 1INCH yVault: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 0.34238
$ 0.34238$ 0.34238

$ 0.370032
$ 0.370032$ 0.370032

$ 0.746273
$ 0.746273$ 0.746273

+0.62%

-6.62%

-16.35%

معلومات سوق 1INCH yVault (YV1INCH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

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ما هو 1INCH yVault ( YV1INCH )

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المصدر 1INCH yVault (YV1INCH)

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عملة YV1INCH إلى العملات المحلية

1 YV1INCH إلى AUD
A$0.54715398
1 YV1INCH إلى GBP
0.27873882
1 YV1INCH إلى EUR
0.33035712
1 YV1INCH إلى USD
$0.344122
1 YV1INCH إلى MYR
RM1.52790168
1 YV1INCH إلى TRY
12.2679493
1 YV1INCH إلى JPY
¥53.85853422
1 YV1INCH إلى RUB
34.15066728
1 YV1INCH إلى INR
29.75967056
1 YV1INCH إلى IDR
Rp5,550.35406166
1 YV1INCH إلى PHP
20.15522554
1 YV1INCH إلى EGP
￡E.17.31277782
1 YV1INCH إلى BRL
R$2.04408468
1 YV1INCH إلى CAD
C$0.49209446
1 YV1INCH إلى BDT
41.96911912
1 YV1INCH إلى NGN
536.01475086
1 YV1INCH إلى UAH
14.453124
1 YV1INCH إلى VES
Bs18.92671
1 YV1INCH إلى PKR
Rs95.93433116
1 YV1INCH إلى KZT
179.3219742
1 YV1INCH إلى THB
฿11.68638312
1 YV1INCH إلى TWD
NT$11.26311306
1 YV1INCH إلى CHF
Fr0.3097098
1 YV1INCH إلى HKD
HK$2.67726916
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