توكنوميكس 1Hive Water (WATER) اكتشف الرؤى الرئيسية حول 1Hive Water (WATER)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات 1Hive Water (WATER) A shared liquidity token on Gnosis Chain that provides liquidity for the tokens it's paired with and acts as an index token for those projects as well. Currently on Honeyswap and supporting 1Hive ($HNY), Token Engineering Commons ($TEC), BrightID ($BRIGHT), Giveth ($GIV), Shapeshift ($FOX), and Opolis ($WORK). الموقع الرسمي: https://1hive.org/ اشتر WATER الآن!

توكنوميكس 1Hive Water (WATER) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار 1Hive Water (WATER)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 790.51K $ 790.51K $ 790.51K العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 66.25K $ 66.25K $ 66.25K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 2.39 $ 2.39 $ 2.39 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.04120801 $ 0.04120801 $ 0.04120801 السعر الحالي: $ 0.084016 $ 0.084016 $ 0.084016 معرفة المزيد عن سعر 1Hive Water (WATER)

توكنوميكس 1Hive Water (WATER): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس 1Hive Water (WATER) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن WATER التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن WATER التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس WATER، استكشف السعر المباشر لتوكن WATER!

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