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سعر 1Hive Water (WATER) المباشر لليوم هو USD 0.075302 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WATER مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق 1Hive Water الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر 1Hive Water خلال اليوم هو -3.64% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر 1Hive Water (WATER) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر 1Hive Water مقابل USD هو $ -0.00284683064733024 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر 1Hive Water مقابل USD هو $ -0.0108974569 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر 1Hive Water مقابل USD هو $ +0.0034167152 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر 1Hive Water مقابل USD هو $ -0.01270822867515734 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00284683064733024 -3.64% 30 يوم $ -0.0108974569 -14.47% 60 يوم $ +0.0034167152 +4.54% 90 يوم $ -0.01270822867515734 -14.43%

تحليل سعر 1Hive Water (WATER)

اكتشف أحدث تحليلات سعر 1Hive Water: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.07454$ 0.07454 $ 0.07454 24 ساعة مرتفع $ 0.078325$ 0.078325 $ 0.078325 عالية طوال الوقت $ 2.39$ 2.39 $ 2.39 تغير السعر (1 ساعة) -0.20% تغير السعر (1يوم) -3.64% تغير السعر (7 أيام) -13.70%

معلومات سوق 1Hive Water (WATER)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: