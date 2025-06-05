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سعر 1ex (1EX) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.73K . يتم تحديث سعر 1EX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق 1ex الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر 1ex خلال اليوم هو -2.92% - لديه عرض متداول بقيمة USD 472.46M

أداء سعر 1ex (1EX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر 1ex مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر 1ex مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر 1ex مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر 1ex مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.92% 30 يوم $ 0 +15.00% 60 يوم $ 0 -79.18% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر 1ex (1EX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر 1ex: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.349013$ 0.349013 $ 0.349013 تغير السعر (1 ساعة) -0.00% تغير السعر (1يوم) -2.92% تغير السعر (7 أيام) -12.26%

معلومات سوق 1ex (1EX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: