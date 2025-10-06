سعر One More Game المباشر اليوم هو 0.000003028 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي 1MORE إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر 1MORE بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر One More Game المباشر اليوم هو 0.000003028 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي 1MORE إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر 1MORE بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن 1MORE

معلومات سعر 1MORE

الوثيقة البيضاء لـ 1MORE

الموقع الرسمي لـ 1MORE

اقتصاد توكن 1MORE

توقعات سعر 1MORE

سجل 1MORE

دليل شراء 1MORE

محول عملة 1MORE إلى الفيات

1MORE العقود الفورية

ما قبل السوق

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار One More Game

One More Game السعر(1MORE)

السعر المباشر لـ 1 1MORE إلى USD:

$0.000003028
$0.000003028$0.000003028
+0.93%1D
USD
مخطط أسعار One More Game (1MORE) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:32:04 (UTC+8)

معلومات سعر One More Game (1MORE) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.0000024
$ 0.0000024$ 0.0000024
24 ساعة منخفض
$ 0.0000053
$ 0.0000053$ 0.0000053
24 ساعة مرتفع

$ 0.0000024
$ 0.0000024$ 0.0000024

$ 0.0000053
$ 0.0000053$ 0.0000053

--
----

--
----

+1.37%

+0.93%

+36.51%

+36.51%

سعر One More Game (1MORE) في الوقت الحقيقي هو $ 0.000003028. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول 1MORE بين أدنى سعر $ 0.0000024 وأعلى سعر $ 0.0000053، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـ1MORE على الإطلاق هو --، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو --.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير 1MORE +1.37% على مدار الساعة الماضية، +0.93% على مدار 24 ساعة، و +36.51% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق One More Game (1MORE)

--
----

$ 16.25K
$ 16.25K$ 16.25K

$ 30.28K
$ 30.28K$ 30.28K

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

BSC

القيمة السوقية الحالية لـ One More Game هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 16.25K. العرض المتداول لـ 1MORE يبلغ --، مع إجمالي عرض 10000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 30.28K.

سجل سعر One More Game (1MORE) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار One More Game لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.0000000279+0.93%
30 يوم$ -0.013056972-99.98%
60 يوم$ -0.012496972-99.98%
90 يوم$ -0.012496972-99.98%
تغير سعر One More Game اليوم

سجل اليوم 1MORE تغيرًا $ +0.0000000279 (+0.93%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر One More Game لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.013056972 (-99.98%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر One More Game لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد 1MORE تغييرًا في $ -0.012496972 (-99.98%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر One More Game لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.012496972 (-99.98%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة One More Game (1MORE)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار One More Game.

ما هو One More Game ( 1MORE )

لعبة OneMoreGame (OMG) هي لعبة بقاء على شبكة Web3 على BNB Chain، حيث يُخاطر اللاعبون بحياتهم للحصول على فرصة ربح مكافآت، وتزداد المخاطر كلما طالت مدة بقائهم. لا حاجة للتسجيل أو أسماء المستخدمين. ما عليك سوى استخدام محفظة Web3 والانطلاق.

متوفر One More Game على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك One More Game الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين 1MOREلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول One More Game على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء One More Game سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر One More Game (USD)

كم ستكون قيمة One More Game (1MORE) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك One More Game (1MORE) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة One More Game.

تحقق الآن من توقعات سعر One More Game!

توكنوميكس One More Game (1MORE)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس One More Game (1MORE) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس 1MORE والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء One More Game ( 1MORE )

هل تبحث عن كيفية شراء One More Game؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء One More Game على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة 1MORE إلى العملات المحلية

1 One More Game (1MORE) إلى VND
0.07968182
1 One More Game (1MORE) إلى AUD
A$0.00000457228
1 One More Game (1MORE) إلى GBP
0.000002271
1 One More Game (1MORE) إلى EUR
0.0000025738
1 One More Game (1MORE) إلى USD
$0.000003028
1 One More Game (1MORE) إلى MYR
RM0.00001268732
1 One More Game (1MORE) إلى TRY
0.0001270246
1 One More Game (1MORE) إلى JPY
¥0.000460256
1 One More Game (1MORE) إلى ARS
ARS$0.004459487
1 One More Game (1MORE) إلى RUB
0.00023993872
1 One More Game (1MORE) إلى INR
0.00026731184
1 One More Game (1MORE) إلى IDR
Rp0.05046664648
1 One More Game (1MORE) إلى PHP
0.000177895
1 One More Game (1MORE) إلى EGP
￡E.0.00014349692
1 One More Game (1MORE) إلى BRL
R$0.0000161998
1 One More Game (1MORE) إلى CAD
C$0.00000420892
1 One More Game (1MORE) إلى BDT
0.00037068776
1 One More Game (1MORE) إلى NGN
0.0044075568
1 One More Game (1MORE) إلى COP
$0.011691108
1 One More Game (1MORE) إلى ZAR
R.0.0000519302
1 One More Game (1MORE) إلى UAH
0.00012750908
1 One More Game (1MORE) إلى TZS
T.Sh.0.0074581154
1 One More Game (1MORE) إلى VES
Bs0.000657076
1 One More Game (1MORE) إلى CLP
$0.002849348
1 One More Game (1MORE) إلى PKR
Rs0.00085849856
1 One More Game (1MORE) إلى KZT
0.00161577108
1 One More Game (1MORE) إلى THB
฿0.0000979558
1 One More Game (1MORE) إلى TWD
NT$0.00009259624
1 One More Game (1MORE) إلى AED
د.إ0.00001111276
1 One More Game (1MORE) إلى CHF
Fr0.00000239212
1 One More Game (1MORE) إلى HKD
HK$0.00002352756
1 One More Game (1MORE) إلى AMD
֏0.00116014792
1 One More Game (1MORE) إلى MAD
.د.م0.00002794844
1 One More Game (1MORE) إلى MXN
$0.00005583632
1 One More Game (1MORE) إلى SAR
ريال0.000011355
1 One More Game (1MORE) إلى ETB
Br0.00045925676
1 One More Game (1MORE) إلى KES
KSh0.00039118732
1 One More Game (1MORE) إلى JOD
د.أ0.000002146852
1 One More Game (1MORE) إلى PLN
0.00001099164
1 One More Game (1MORE) إلى RON
лв0.00001323236
1 One More Game (1MORE) إلى SEK
kr0.00002843292
1 One More Game (1MORE) إلى BGN
лв0.00000508704
1 One More Game (1MORE) إلى HUF
Ft0.001011352
1 One More Game (1MORE) إلى CZK
0.0000632852
1 One More Game (1MORE) إلى KWD
د.ك0.000000926568
1 One More Game (1MORE) إلى ILS
0.000009841
1 One More Game (1MORE) إلى BOB
Bs0.00002092348
1 One More Game (1MORE) إلى AZN
0.0000051476
1 One More Game (1MORE) إلى TJS
SM0.00002797872
1 One More Game (1MORE) إلى GEL
0.00000823616
1 One More Game (1MORE) إلى AOA
Kz0.00276023396
1 One More Game (1MORE) إلى BHD
.د.ب0.000001138528
1 One More Game (1MORE) إلى BMD
$0.000003028
1 One More Game (1MORE) إلى DKK
kr0.00001943976
1 One More Game (1MORE) إلى HNL
L0.00007975752
1 One More Game (1MORE) إلى MUR
0.00013780428
1 One More Game (1MORE) إلى NAD
$0.00005229356
1 One More Game (1MORE) إلى NOK
kr0.00003024972
1 One More Game (1MORE) إلى NZD
$0.00000520816
1 One More Game (1MORE) إلى PAB
B/.0.000003028
1 One More Game (1MORE) إلى PGK
K0.00001274788
1 One More Game (1MORE) إلى QAR
ر.ق0.00001102192
1 One More Game (1MORE) إلى RSD
дин.0.00030510128
1 One More Game (1MORE) إلى UZS
soʻm0.03648191932
1 One More Game (1MORE) إلى ALL
L0.00025153596
1 One More Game (1MORE) إلى ANG
ƒ0.00000542012
1 One More Game (1MORE) إلى AWG
ƒ0.0000054504
1 One More Game (1MORE) إلى BBD
$0.000006056
1 One More Game (1MORE) إلى BAM
KM0.00000505676
1 One More Game (1MORE) إلى BIF
Fr0.008929572
1 One More Game (1MORE) إلى BND
$0.00000390612
1 One More Game (1MORE) إلى BSD
$0.000003028
1 One More Game (1MORE) إلى JMD
$0.00048593344
1 One More Game (1MORE) إلى KHR
0.012209653
1 One More Game (1MORE) إلى KMF
Fr0.001274788
1 One More Game (1MORE) إلى LAK
0.06582608564
1 One More Game (1MORE) إلى LKR
රු0.00092229852
1 One More Game (1MORE) إلى MDL
L0.000051476
1 One More Game (1MORE) إلى MGA
Ar0.01351783984
1 One More Game (1MORE) إلى MOP
P0.00002425428
1 One More Game (1MORE) إلى MVR
0.0000463284
1 One More Game (1MORE) إلى MWK
MK0.00525694108
1 One More Game (1MORE) إلى MZN
MT0.0001934892
1 One More Game (1MORE) إلى NPR
रु0.0004278564
1 One More Game (1MORE) إلى PYG
0.021474576
1 One More Game (1MORE) إلى RWF
Fr0.004399684
1 One More Game (1MORE) إلى SBD
$0.00002489016
1 One More Game (1MORE) إلى SCR
0.00004333068
1 One More Game (1MORE) إلى SRD
$0.00011972712
1 One More Game (1MORE) إلى SVC
$0.000026495
1 One More Game (1MORE) إلى SZL
L0.00005229356
1 One More Game (1MORE) إلى TMT
m0.000010598
1 One More Game (1MORE) إلى TND
د.ت0.000008890208
1 One More Game (1MORE) إلى TTD
$0.00002056012
1 One More Game (1MORE) إلى UGX
Sh0.010549552
1 One More Game (1MORE) إلى XAF
Fr0.001707792
1 One More Game (1MORE) إلى XCD
$0.0000081756
1 One More Game (1MORE) إلى XOF
Fr0.001707792
1 One More Game (1MORE) إلى XPF
Fr0.000308856
1 One More Game (1MORE) إلى BWP
P0.00004308844
1 One More Game (1MORE) إلى BZD
$0.00000608628
1 One More Game (1MORE) إلى CVE
$0.00028666076
1 One More Game (1MORE) إلى DJF
Fr0.000538984
1 One More Game (1MORE) إلى DOP
$0.00019397368
1 One More Game (1MORE) إلى DZD
د.ج0.0003933372
1 One More Game (1MORE) إلى FJD
$0.000006813
1 One More Game (1MORE) إلى GNF
Fr0.02632846
1 One More Game (1MORE) إلى GTQ
Q0.00002319448
1 One More Game (1MORE) إلى GYD
$0.00063412376
1 One More Game (1MORE) إلى ISK
kr0.000372444

One More Game المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ One More Game، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب One More Game الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول One More Game

كم يساوي One More Game (1MORE) اليوم؟
سعر 1MORE المباشر في USD هو USD 0.000003028، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر 1MORE إلى USD الحالي؟
سعر 1MORE إلى USD الحالي هو $ 0.000003028. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ One More Game ؟
القيمة السوقية لعملة 1MORE هي -- USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن 1MORE؟
العرض المتداول لتوكن 1MORE هو -- USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ 1MORE؟
حقق 1MORE سعرًا قياسيًا قدره -- USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ 1MORE؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ -- 1MORE.
ما هو حجم تداول 1MORE؟
حجم تداول 1MORE المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 16.25K USD.
هل سترتفع 1MORE هذا العام؟
قد يرتفع 1MORE هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر 1MORE لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:32:04 (UTC+8)

تحديثات One More Game (1MORE) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

أهم الأخبار

لماذا لا يزال الكثير من الناس يخسرون المال في سوق الثور؟

October 6, 2025

صعود شبكات بيتكوين من الطبقة الثانية: فهم التكنولوجيا التي تشكل مستقبل بيتكوين في 2025

October 6, 2025

العملات البديلة في 2025: عندما تصل TOTAL3 إلى ارتفاعات جديدة لكن محفظتك لا تتحرك

October 5, 2025
المزيد

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

حاسبة 1MORE إلى USD

المبلغ

1MORE
1MORE
USD
USD

1 1MORE = 0.000003028 USD

تداول 1MORE

/USDT1MORE
$0.000003028
$0.000003028$0.000003028
+0.93%

انضم إلى MEXC اليوم

-- رسوم الصانع للعقود الفورية، -- رسوم المستفيد للعقود الفورية
-- رسوم الصانع للعقود الآجلة، -- رسوم المستفيد للعقود الآجلة

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,079.51
$113,079.51$113,079.51

-1.36%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,028.13
$4,028.13$4,028.13

-1.67%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04301
$0.04301$0.04301

-7.38%

شعار Solana

Solana

SOL

$195.17
$195.17$195.17

-1.87%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.4621
$3.4621$3.4621

-10.24%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,028.13
$4,028.13$4,028.13

-1.67%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,079.51
$113,079.51$113,079.51

-1.36%

شعار Solana

Solana

SOL

$195.17
$195.17$195.17

-1.87%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6226
$2.6226$2.6226

-0.50%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19384
$0.19384$0.19384

-2.96%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار JUICY

JUICY

JUICY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Data Ownership

Data Ownership

DOP2

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

شعار 375ai

375ai

EAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Revive Finance

Revive Finance

REVIVE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.370
$2.370$2.370

+216.00%

شعار DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000305
$0.0000000305$0.0000000305

+254.65%

شعار CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000000115
$0.0000000000000000115$0.0000000000000000115

+155.55%

شعار DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.004742
$0.004742$0.004742

+89.68%

شعار Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0008431
$0.0008431$0.0008431

+83.00%