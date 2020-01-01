توكنوميكس Bitcoin Cats (1CAT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Bitcoin Cats (1CAT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Bitcoin Cats (1CAT) Bitcoin Cats is the GameFi platform for the Bitcoin Ecosystem. Through mapping the Bitcoin Assets (BRC20, Ordinals NFT and others) to Ethereum (and other Layer2) networks, Bitcoin Cats brings many new elements to the Bitcoin Assets, including but not limited to Play2Earn, Staking, Farmland, SocialFi and many others. الموقع الرسمي: https://www.bitcoincats.world/ مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x508e00d5cef397b02d260d035e5ee80775e4c821 اشتر 1CAT الآن!

توكنوميكس Bitcoin Cats (1CAT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Bitcoin Cats (1CAT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.31M $ 1.31M $ 1.31M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.01688 $ 0.01688 $ 0.01688 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000194261263790231 $ 0.000194261263790231 $ 0.000194261263790231 السعر الحالي: $ 0.0002616 $ 0.0002616 $ 0.0002616 معرفة المزيد عن سعر Bitcoin Cats (1CAT)

توكنوميكس Bitcoin Cats (1CAT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Bitcoin Cats (1CAT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن 1CAT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن 1CAT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس 1CAT، استكشف السعر المباشر لتوكن 1CAT!

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