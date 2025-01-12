سعر 1900Rugrat (RUGRAT)
سعر 1900Rugrat (RUGRAT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.95K. يتم تحديث سعر RUGRAT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق 1900Rugrat الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.02
- تغيير سعر 1900Rugrat خلال اليوم هو +0.34%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.84M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر RUGRAT مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر RUGRAT.
خلال اليوم، كان سعر 1900Rugrat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر 1900Rugrat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر 1900Rugrat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر 1900Rugrat مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.34%
|30 يوم
|$ 0
|-31.12%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر 1900Rugrat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.02%
+0.34%
-20.19%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$RUGRAT is the official token representing the burgeoning music career of 1900Rugrat, a rising star in the hip-hop scene. More than just a meme coin, $RUGRAT provides a unique opportunity to invest in the future of a talented artist and become part of a vibrant, growing community. This isn’t just about capitalizing on a trend; it's about supporting an artist and connecting with a passionate fan base. The $RUGRAT token serves as a symbol of this burgeoning movement. Holding $RUGRAT isn't just about financial returns; it's about being part of something bigger, connecting directly with 1900Rugrat's creative journey. We’re fostering a dynamic community where fans can engage with exclusive content, participate in exciting events, and directly support the growth of the artist and his music. Our roadmap is built around providing ongoing value to holders and deepening engagement with the community. This includes [Insert 2-3 specific roadmap milestones here, e.g., Exclusive merchandise drops for token holders, VIP access to 1900Rugrat's performances and events, a portion of token profits allocated towards the artist’s music production and promotion]. These initiatives are designed to build long-term value for $RUGRAT and reinforce the token's position as an integral part of the 1900Rugrat ecosystem. The $RUGRAT token operates on a he artist and the community. For optimal trading, please ensure you set sufficient slippage on exchanges. $RUGRAT is more than just a financial investment. It's a chance to support a rising talent while experiencing the unique opportunities of the Web3 community. Join the movement, be a part of the journey, and become a Rugrat today. [Insert links to your website, Telegram, Twitter, etc.]
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 RUGRAT إلى AUD
A$--
|1 RUGRAT إلى GBP
￡--
|1 RUGRAT إلى EUR
€--
|1 RUGRAT إلى USD
$--
|1 RUGRAT إلى MYR
RM--
|1 RUGRAT إلى TRY
₺--
|1 RUGRAT إلى JPY
¥--
|1 RUGRAT إلى RUB
₽--
|1 RUGRAT إلى INR
₹--
|1 RUGRAT إلى IDR
Rp--
|1 RUGRAT إلى PHP
₱--
|1 RUGRAT إلى EGP
￡E.--
|1 RUGRAT إلى BRL
R$--
|1 RUGRAT إلى CAD
C$--
|1 RUGRAT إلى BDT
৳--
|1 RUGRAT إلى NGN
₦--
|1 RUGRAT إلى UAH
₴--
|1 RUGRAT إلى VES
Bs--
|1 RUGRAT إلى PKR
Rs--
|1 RUGRAT إلى KZT
₸--
|1 RUGRAT إلى THB
฿--
|1 RUGRAT إلى TWD
NT$--
|1 RUGRAT إلى CHF
Fr--
|1 RUGRAT إلى HKD
HK$--
|1 RUGRAT إلى MAD
.د.م--