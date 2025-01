ما هو 16DAO ( 16DAO )

$16DAO is the governance token of DZ Labs. DZ Labs is an IP operation and management group that operates on a Web3 organizational structure. Its business covers IP reserves, encrypted payments, content IP-ification, and investment, with novels as the starting point of its IP reserve.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!