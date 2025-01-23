سعر 16DAO (16DAO)
سعر 16DAO (16DAO) المباشر لليوم هو USD 0.00483654. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر 16DAO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق 16DAO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 23.55
- تغيير سعر 16DAO خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر 16DAO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر 16DAO مقابل USD هو $ -0.0010618754 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر 16DAO مقابل USD هو $ -0.0019152427 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر 16DAO مقابل USD هو $ -0.007254176694054064 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0010618754
|-21.95%
|60 يوم
|$ -0.0019152427
|-39.59%
|90 يوم
|$ -0.007254176694054064
|-59.99%
اكتشف أحدث تحليلات سعر 16DAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$16DAO is the governance token of DZ Labs. DZ Labs is an IP operation and management group that operates on a Web3 organizational structure. Its business covers IP reserves, encrypted payments, content IP-ification, and investment, with novels as the starting point of its IP reserve.
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|1 16DAO إلى AUD
A$0.0076900986
|1 16DAO إلى GBP
￡0.0039175974
|1 16DAO إلى EUR
€0.0046430784
|1 16DAO إلى USD
$0.00483654
|1 16DAO إلى MYR
RM0.0214742376
|1 16DAO إلى TRY
₺0.172422651
|1 16DAO إلى JPY
¥0.7569668754
|1 16DAO إلى RUB
₽0.4799782296
|1 16DAO إلى INR
₹0.4182639792
|1 16DAO إلى IDR
Rp78.0086987562
|1 16DAO إلى PHP
₱0.2832761478
|1 16DAO إلى EGP
￡E.0.2433263274
|1 16DAO إلى BRL
R$0.0287290476
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C$0.0069162522
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৳0.5898644184
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₦7.5335398002
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₴0.20313468
|1 16DAO إلى VES
Bs0.2660097
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Rs1.3483306212
|1 16DAO إلى KZT
₸2.520320994
|1 16DAO إلى THB
฿0.1642488984
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NT$0.1582999542
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Fr0.004352886
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HK$0.0376282812
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.د.م0.0482686692