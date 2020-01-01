توكنوميكس 1000x by Virtuals (1000X) اكتشف الرؤى الرئيسية حول 1000x by Virtuals (1000X)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات 1000x by Virtuals (1000X) 1000x is an agent created by the co-hosts of the 1000x Podcast. This agent provides breaking news and commentary about crypto markets, as well as analysis on the impact of this information on token pricing. The agent is trained on hundreds of pages of transcripts from years of recordings of the 1000x Podcast and seeks to emulate its style in its analysis. Nothing posted by this agent should be considered financial advice or investment research of any kind. الموقع الرسمي: https://app.virtuals.io/virtuals/14910 اشتر 1000X الآن!

توكنوميكس 1000x by Virtuals (1000X) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار 1000x by Virtuals (1000X)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.89M $ 1.89M $ 1.89M إجمالي العرض: $ 992.37M $ 992.37M $ 992.37M العرض المتداول: $ 992.37M $ 992.37M $ 992.37M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.89M $ 1.89M $ 1.89M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.01398289 $ 0.01398289 $ 0.01398289 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00119641 $ 0.00119641 $ 0.00119641 السعر الحالي: $ 0.00190398 $ 0.00190398 $ 0.00190398 معرفة المزيد عن سعر 1000x by Virtuals (1000X)

توكنوميكس 1000x by Virtuals (1000X): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس 1000x by Virtuals (1000X) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن 1000X التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن 1000X التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس 1000X، استكشف السعر المباشر لتوكن 1000X!

توقعات سعر 1000X هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه 1000X؟ تجمع صفحة توقعات أسعار 1000X الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر 1000X الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!