سعر 1000TROLL (1000TROLL)
سعر 1000TROLL (1000TROLL) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر 1000TROLL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق 1000TROLL الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.22K
- تغيير سعر 1000TROLL خلال اليوم هو -6.10%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر 1000TROLL مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر 1000TROLL مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر 1000TROLL مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر 1000TROLL مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-6.10%
|30 يوم
|$ 0
|-32.77%
|60 يوم
|$ 0
|-64.57%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر 1000TROLL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.02%
-6.10%
-18.41%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
1000TROLL is a separate version of the original TROLL token denominated in 10^3.
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