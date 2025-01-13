سعر 1000CHEMS (1000CHEEMS)
سعر 1000CHEMS (1000CHEEMS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر 1000CHEEMS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق 1000CHEMS الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 25.93
- تغيير سعر 1000CHEMS خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر 1000CHEMS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر 1000CHEMS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر 1000CHEMS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر 1000CHEMS مقابل USD هو $ 0 .
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اكتشف أحدث تحليلات سعر 1000CHEMS: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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-16.94%
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