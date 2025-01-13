سعر 1000BONK (1000BONK)
سعر 1000BONK (1000BONK) المباشر لليوم هو USD 0.0280331. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر 1000BONK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق 1000BONK الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 20.59K
- تغيير سعر 1000BONK خلال اليوم هو +0.74%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر 1000BONK مقابل USD هو $ +0.00020719 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر 1000BONK مقابل USD هو $ -0.0077752774 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر 1000BONK مقابل USD هو $ -0.0072257670 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر 1000BONK مقابل USD هو $ +0.00547706789491328 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00020719
|+0.74%
|30 يوم
|$ -0.0077752774
|-27.73%
|60 يوم
|$ -0.0072257670
|-25.77%
|90 يوم
|$ +0.00547706789491328
|+24.28%
اكتشف أحدث تحليلات سعر 1000BONK: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.05%
+0.74%
-19.07%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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A$0.045413622
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￡0.022706811
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€0.027192107
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$0.0280331
|1 1000BONK إلى MYR
RM0.125868619
|1 1000BONK إلى TRY
₺0.99237174
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¥4.419978877
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₽2.849003953
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₹2.415612227
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Rp459.558942864
|1 1000BONK إلى PHP
₱1.6539529
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￡E.1.41567155
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R$0.171562572
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C$0.040367664
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৳3.434895743
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₦43.665197553
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₴1.190565757
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Rs7.841418732
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₸14.863710282
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Fr0.025510121
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