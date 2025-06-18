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سعر 100 Men vs 1 Gorilla (MVG) المباشر لليوم هو USD 0.00011442 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 114.36K . يتم تحديث سعر MVG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق 100 Men vs 1 Gorilla الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر 100 Men vs 1 Gorilla خلال اليوم هو +4.30% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.62M

أداء سعر 100 Men vs 1 Gorilla (MVG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر 100 Men vs 1 Gorilla مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر 100 Men vs 1 Gorilla مقابل USD هو $ -0.0000308457 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر 100 Men vs 1 Gorilla مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر 100 Men vs 1 Gorilla مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +4.30% 30 يوم $ -0.0000308457 -26.95% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر 100 Men vs 1 Gorilla (MVG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر 100 Men vs 1 Gorilla: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00010609$ 0.00010609 $ 0.00010609 24 ساعة مرتفع $ 0.0001219$ 0.0001219 $ 0.0001219 عالية طوال الوقت $ 0.00640873$ 0.00640873 $ 0.00640873 تغير السعر (1 ساعة) -0.07% تغير السعر (1يوم) +4.30% تغير السعر (7 أيام) +42.13%

معلومات سوق 100 Men vs 1 Gorilla (MVG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: