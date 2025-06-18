سعر 100 Men vs 1 Gorilla (MVG)
سعر 100 Men vs 1 Gorilla (MVG) المباشر لليوم هو USD 0.00011442. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 114.36K. يتم تحديث سعر MVG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق 100 Men vs 1 Gorilla الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر 100 Men vs 1 Gorilla خلال اليوم هو +4.30%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.62M
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خلال اليوم، كان سعر 100 Men vs 1 Gorilla مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر 100 Men vs 1 Gorilla مقابل USD هو $ -0.0000308457 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر 100 Men vs 1 Gorilla مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر 100 Men vs 1 Gorilla مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+4.30%
|30 يوم
|$ -0.0000308457
|-26.95%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر 100 Men vs 1 Gorilla: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.07%
+4.30%
+42.13%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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|1 MVG إلى VND
₫3.0109623
|1 MVG إلى AUD
A$0.0001762068
|1 MVG إلى GBP
￡0.0000846708
|1 MVG إلى EUR
€0.0000984012
|1 MVG إلى USD
$0.00011442
|1 MVG إلى MYR
RM0.0004851408
|1 MVG إلى TRY
₺0.0045230226
|1 MVG إلى JPY
¥0.016608063
|1 MVG إلى RUB
₽0.0089808258
|1 MVG إلى INR
₹0.0098835996
|1 MVG إلى IDR
Rp1.8757374048
|1 MVG إلى KRW
₩0.1571696004
|1 MVG إلى PHP
₱0.0064979118
|1 MVG إلى EGP
￡E.0.0057347304
|1 MVG إلى BRL
R$0.0006281658
|1 MVG إلى CAD
C$0.0001556112
|1 MVG إلى BDT
৳0.0139867008
|1 MVG إلى NGN
₦0.176572944
|1 MVG إلى UAH
₴0.0047518626
|1 MVG إلى VES
Bs0.01167084
|1 MVG إلى PKR
Rs0.0324128976
|1 MVG إلى KZT
₸0.0593462214
|1 MVG إلى THB
฿0.0037312362
|1 MVG إلى TWD
NT$0.003381111
|1 MVG إلى AED
د.إ0.0004199214
|1 MVG إلى CHF
Fr0.0000926802
|1 MVG إلى HKD
HK$0.0008970528
|1 MVG إلى MAD
.د.م0.0010423662
|1 MVG إلى MXN
$0.00217398