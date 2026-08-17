سعر 1 Million Circles اليوم

السعر المباشر لمشروع 1 Million Circles (CIRCLES) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CIRCLES الحالي إلى USD هو $ 0 لكل CIRCLES.

يحتل 1 Million Circles حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 25,601، مع عرض متداول قدره 744.80M CIRCLES. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CIRCLES بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك CIRCLES بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+3.27% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق 1 Million Circles (CIRCLES)

القيمة السوقية $ 25.60K$ 25.60K $ 25.60K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 25.60K$ 25.60K $ 25.60K إمداد دورة التداول 744.80M 744.80M 744.80M إجمالي العرض 944,799,103.058737 944,799,103.058737 944,799,103.058737

القيمة السوقية الحالية لـ 1 Million Circles هي $ 25.60K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CIRCLES يبلغ 744.80M، مع إجمالي عرض 944799103.058737. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 25.60K.