سعر 1 community can change your life اليوم

السعر المباشر لمشروع 1 community can change your life (COMMUNITY) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.37% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل COMMUNITY الحالي إلى USD هو $ 0 لكل COMMUNITY.

يحتل 1 community can change your life حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 34,469، مع عرض متداول قدره 912.59M COMMUNITY. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول COMMUNITY بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك COMMUNITY بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-2.15% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق 1 community can change your life (COMMUNITY)

القيمة السوقية $ 34.47K$ 34.47K $ 34.47K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 34.47K$ 34.47K $ 34.47K إمداد دورة التداول 912.59M 912.59M 912.59M إجمالي العرض 912,586,273.785086 912,586,273.785086 912,586,273.785086

القيمة السوقية الحالية لـ 1 community can change your life هي $ 34.47K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ COMMUNITY يبلغ 912.59M، مع إجمالي عرض 912586273.785086. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 34.47K.