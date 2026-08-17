سعر 1 Coin Can Change Your Life اليوم

السعر المباشر لمشروع 1 Coin Can Change Your Life (1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 83.34% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل 1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE الحالي إلى USD هو $ 0 لكل 1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE.

يحتل 1 Coin Can Change Your Life حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 629,470، مع عرض متداول قدره 999.84M 1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول 1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.04228821، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك 1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE بمقدار +0.97% خلال الساعة الماضية و+73.49% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 684.91K.

معلومات سوق 1 Coin Can Change Your Life (1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE)

القيمة السوقية $ 629.47K$ 629.47K $ 629.47K الحجم (24 ساعة) $ 684.91K$ 684.91K $ 684.91K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 629.47K$ 629.47K $ 629.47K إمداد دورة التداول 999.84M 999.84M 999.84M إجمالي العرض 999,835,814.681147 999,835,814.681147 999,835,814.681147

القيمة السوقية الحالية لـ 1 Coin Can Change Your Life هي $ 629.47K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 684.91K. العرض المتداول لـ 1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE يبلغ 999.84M، مع إجمالي عرض 999835814.681147. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 629.47K.