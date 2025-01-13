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سعر 0xScans (SCAN) المباشر لليوم هو USD 0.00412826 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SCAN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق 0xScans الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 466.92 - تغيير سعر 0xScans خلال اليوم هو +0.84% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر 0xScans (SCAN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر 0xScans مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر 0xScans مقابل USD هو $ -0.0009604541 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر 0xScans مقابل USD هو $ -0.0006895486 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر 0xScans مقابل USD هو $ -0.00124916146293725 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.84% 30 يوم $ -0.0009604541 -23.26% 60 يوم $ -0.0006895486 -16.70% 90 يوم $ -0.00124916146293725 -23.22%

تحليل سعر 0xScans (SCAN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر 0xScans: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00408525$ 0.00408525 $ 0.00408525 24 ساعة مرتفع $ 0.00412826$ 0.00412826 $ 0.00412826 عالية طوال الوقت $ 0.345482$ 0.345482 $ 0.345482 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +0.84% تغير السعر (7 أيام) -10.52%

معلومات سوق 0xScans (SCAN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: