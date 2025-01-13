سعر 0xScans (SCAN)
سعر 0xScans (SCAN) المباشر لليوم هو USD 0.00412826. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SCAN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق 0xScans الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 466.92
- تغيير سعر 0xScans خلال اليوم هو +0.84%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر 0xScans مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر 0xScans مقابل USD هو $ -0.0009604541 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر 0xScans مقابل USD هو $ -0.0006895486 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر 0xScans مقابل USD هو $ -0.00124916146293725 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.84%
|30 يوم
|$ -0.0009604541
|-23.26%
|60 يوم
|$ -0.0006895486
|-16.70%
|90 يوم
|$ -0.00124916146293725
|-23.22%
اكتشف أحدث تحليلات سعر 0xScans: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.84%
-10.52%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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