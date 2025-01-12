سعر 0xPrivacy (0XP)
سعر 0xPrivacy (0XP) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 12.67K. يتم تحديث سعر 0XP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق 0xPrivacy الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 294.14
- تغيير سعر 0xPrivacy خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 120.00M
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خلال اليوم، كان سعر 0xPrivacy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر 0xPrivacy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر 0xPrivacy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر 0xPrivacy مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-17.08%
|60 يوم
|$ 0
|-77.18%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر 0xPrivacy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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+2.53%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
0xPrivacy is an innovative token on the Ethereum blockchain, designed to offer a comprehensive suite of privacy and safety tools for its users. A unique feature of this project is its commitment to sharing all revenue generated from these tools with token holders, ensuring a fair and equitable distribution of value among the community. With 0xPrivacy, users can enjoy enhanced security while benefiting financially from the project’s success.
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