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سعر 0xNumber (OXN) المباشر لليوم هو USD 0.02038449 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر OXN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق 0xNumber الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 139.43 - تغيير سعر 0xNumber خلال اليوم هو +0.96% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر 0xNumber (OXN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر 0xNumber مقابل USD هو $ +0.00019393 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر 0xNumber مقابل USD هو $ -0.0058431855 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر 0xNumber مقابل USD هو $ +0.0054569667 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر 0xNumber مقابل USD هو $ -0.006778022244804458 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00019393 +0.96% 30 يوم $ -0.0058431855 -28.66% 60 يوم $ +0.0054569667 +26.77% 90 يوم $ -0.006778022244804458 -24.95%

تحليل سعر 0xNumber (OXN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر 0xNumber: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01986677$ 0.01986677 $ 0.01986677 24 ساعة مرتفع $ 0.02041537$ 0.02041537 $ 0.02041537 عالية طوال الوقت $ 0.970458$ 0.970458 $ 0.970458 تغير السعر (1 ساعة) +0.76% تغير السعر (1يوم) +0.96% تغير السعر (7 أيام) -12.10%

معلومات سوق 0xNumber (OXN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: