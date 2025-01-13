سعر 0xNumber (OXN)
سعر 0xNumber (OXN) المباشر لليوم هو USD 0.02038449. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر OXN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق 0xNumber الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 139.43
- تغيير سعر 0xNumber خلال اليوم هو +0.96%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر 0xNumber مقابل USD هو $ +0.00019393 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر 0xNumber مقابل USD هو $ -0.0058431855 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر 0xNumber مقابل USD هو $ +0.0054569667 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر 0xNumber مقابل USD هو $ -0.006778022244804458 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00019393
|+0.96%
|30 يوم
|$ -0.0058431855
|-28.66%
|60 يوم
|$ +0.0054569667
|+26.77%
|90 يوم
|$ -0.006778022244804458
|-24.95%
اكتشف أحدث تحليلات سعر 0xNumber: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.76%
+0.96%
-12.10%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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