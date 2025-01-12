سعر 0xMonero (0XMR)
سعر 0xMonero (0XMR) المباشر لليوم هو USD 0.02232304. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 41.64K. يتم تحديث سعر 0XMR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق 0xMonero الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 52.30
- تغيير سعر 0xMonero خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.87M
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خلال اليوم، كان سعر 0xMonero مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر 0xMonero مقابل USD هو $ +0.0001145663 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر 0xMonero مقابل USD هو $ +0.0001444635 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر 0xMonero مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ +0.0001145663
|+0.51%
|60 يوم
|$ +0.0001444635
|+0.65%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر 0xMonero: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
+14.47%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
0xMR is a mineable privacy token on the Ethereum blockchain
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