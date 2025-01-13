سعر 0xDEFCAFE (CAFE)
سعر 0xDEFCAFE (CAFE) المباشر لليوم هو USD 0.00302281. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CAFE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق 0xDEFCAFE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.04
- تغيير سعر 0xDEFCAFE خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر 0xDEFCAFE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر 0xDEFCAFE مقابل USD هو $ -0.0000557206 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر 0xDEFCAFE مقابل USD هو $ +0.0003232943 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر 0xDEFCAFE مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0000557206
|-1.84%
|60 يوم
|$ +0.0003232943
|+10.70%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر 0xDEFCAFE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
0XDEFCAFE developing a universal trading solution that consolidates most decentralized exchanges, offering users a simple and convenient interface for token trading. CAFE is the native utility token that is used for revenue share. 0XDEFCAFE tools include: * Fast Trading Terminal - combines features traditional to stock markets (e.g., limit orders, trailing and traditional stop-loss, on-chart trading) with features needed in DeFi (e.g., fast private nodes, gas prediction based on machine learning, MEV-protection, launch buying tools). * Bridge0 - free to use bridge for ERC20 tokens with built-in automatic price balancing features and convenient manual arbitrage. * Wallet vault embedded in Fast Trading Terminal with ability to export wallets. * Staking platform as a revenue sharing mechanism.
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