سعر 0xDAO (OXD)
سعر 0xDAO (OXD) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر OXD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق 0xDAO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.75
- تغيير سعر 0xDAO خلال اليوم هو -2.94%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر 0xDAO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر 0xDAO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر 0xDAO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر 0xDAO مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.94%
|30 يوم
|$ 0
|-33.73%
|60 يوم
|$ 0
|-24.95%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر 0xDAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.06%
-2.94%
-15.42%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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