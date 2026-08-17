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سعر 0xCoral المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ 0XCORAL هي 37,563 USD. تابع تحديثات أسعار 0XCORAL إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر 0xCoral المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ 0XCORAL هي 37,563 USD. تابع تحديثات أسعار 0XCORAL إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن 0XCORAL

معلومات سعر 0XCORAL

ما هو 0XCORAL

الموقع الرسمي لـ 0XCORAL

اقتصاد توكن 0XCORAL

توقعات سعر 0XCORAL

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سعر 0xCoral (0XCORAL)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 0XCORAL إلى USD:

$0.000000403244
$0.000000403244$0.000000403244
+0.40%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار 0xCoral (0XCORAL) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 14:53:52 (UTC+8)

سعر 0xCoral اليوم

السعر المباشر لمشروع 0xCoral (0XCORAL) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.58% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل 0XCORAL الحالي إلى USD هو $ 0 لكل 0XCORAL.

يحتل 0xCoral حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 37,563، مع عرض متداول قدره 93.04B 0XCORAL. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول 0XCORAL بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك 0XCORAL بمقدار -0.04% خلال الساعة الماضية و-6.36% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق 0xCoral (0XCORAL)

$ 37.56K
$ 37.56K$ 37.56K

--
----

$ 37.56K
$ 37.56K$ 37.56K

93.04B
93.04B 93.04B

93,040,000,000.00003
93,040,000,000.00003 93,040,000,000.00003

القيمة السوقية الحالية لـ 0xCoral هي $ 37.56K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ 0XCORAL يبلغ 93.04B، مع إجمالي عرض 93040000000.00003. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 37.56K.

سجل سعر 0xCoral بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.04%

+0.58%

-6.36%

-6.36%

سجل سعر 0xCoral (0XCORAL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر 0xCoral مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر 0xCoral مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر 0xCoral مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر 0xCoral مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0+0.58%
30 يوم$ 0-15.96%
60 يوم$ 0-49.20%
90 يوم$ 0--

توقعات أسعار 0xCoral

0xCoral (0XCORAL) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف 0XCORAL في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعر0xCoral (0XCORAL) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر 0xCoral نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر 0xCoral الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار 0XCORAL للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار 0xCoral.

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نبذة عن 0xCoral

ما هو السعر الحالي لـ 0xCoral؟

يتم تداول 0xCoral (0XCORAL) بسعر $، مما يعكس حركة سعرية بنسبة 0.57% خلال الـ 24 ساعة الماضية. تتجمع هذه البيانات المباشرة من البورصات العالمية لتزويد المتداولين بتقييم دقيق للسوق في أي لحظة.

ما الدور الذي يلعبه 0xCoral في نظامه البيئي؟

باعتباره أصلًا أساسيًا ضمن شبكة -- وجزءًا من قطاع Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,AI Agents، غالبًا ما يدعم 0XCORAL وظائف أساسية مثل المدفوعات والتحكيم والتصويت على الحوكمة وحوافز السيولة. ويمكن لتصميمه أن يؤثر على كيفية عمل التطبيقات أو العقود الذكية عبر نظامه البيئي.

ما مدى نشاط تداول 0XCORAL اليوم؟

خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجل 0XCORAL حجم تداول بلغ $--. عادةً ما يشير الحجم المرتفع إلى اهتمام قوي من المستثمرين، وسيولة أكثر صحة، وتنفيذ أفضل للمتداولين الصغار والكبار على حد سواء.

ما هي المعروض المتداول من 0xCoral؟

يوجد اليوم 93040000000.00003 من الرموز المميزة في التداول، وهو ما يحدد الكمية المتاحة للتداول. يساعد المعروض المتداول المستثمرين على تقدير الندرة وديناميكيات التضخم والتوزيع المحتمل للرموز على المدى الطويل.

ما هي القيمة السوقية وترتيب 0XCORAL؟

يحمل 0xCoral حاليًا الترتيب #7488 في السوق، مع رأسمال سوقي يبلغ $37563، مما يضعه ضمن الأصول المعترف بها في قطاعه ويساعد المستثمرين على قياس حجمه النسبي.

كيف كان أداء 0xCoral خلال الـ 24 ساعة الماضية؟

أظهر سعره حركة سعرية بنسبة 0.57% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يمكن أن تتأثر الحركة على المدى القصير بمعنويات التداول أو تحولات السيولة أو التطورات المتعلقة بشبكة --.

كيف يقارن 0xCoral بالأصول المشابهة في الفئة نفسها؟

في نطاق فئة Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,AI Agents، يُظهر 0XCORAL نشاطًا تنافسيًا مدعومًا بمستويات تداول قوية وسيولة عالية واستخداماته المستمرة في نظامه البيئي.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول 0xCoral

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 14:53:52 (UTC+8)

تحديثات 0xCoral (0XCORAL) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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