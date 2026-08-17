سعر 0xCoral اليوم

السعر المباشر لمشروع 0xCoral (0XCORAL) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.58% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل 0XCORAL الحالي إلى USD هو $ 0 لكل 0XCORAL.

يحتل 0xCoral حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 37,563، مع عرض متداول قدره 93.04B 0XCORAL. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول 0XCORAL بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك 0XCORAL بمقدار -0.04% خلال الساعة الماضية و-6.36% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق 0xCoral (0XCORAL)

القيمة السوقية $ 37.56K$ 37.56K $ 37.56K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 37.56K$ 37.56K $ 37.56K إمداد دورة التداول 93.04B 93.04B 93.04B إجمالي العرض 93,040,000,000.00003 93,040,000,000.00003 93,040,000,000.00003

القيمة السوقية الحالية لـ 0xCoral هي $ 37.56K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ 0XCORAL يبلغ 93.04B، مع إجمالي عرض 93040000000.00003. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 37.56K.