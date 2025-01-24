سعر 0xCalls (0XC)
سعر 0xCalls (0XC) المباشر لليوم هو USD 0.01225856. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر 0XC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق 0xCalls الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 22.66
- تغيير سعر 0xCalls خلال اليوم هو +3.18%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر 0xCalls مقابل USD هو $ +0.000378 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر 0xCalls مقابل USD هو $ -0.0005812604 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر 0xCalls مقابل USD هو $ -0.0041664467 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر 0xCalls مقابل USD هو $ -0.00353960046323538 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.000378
|+3.18%
|30 يوم
|$ -0.0005812604
|-4.74%
|60 يوم
|$ -0.0041664467
|-33.98%
|90 يوم
|$ -0.00353960046323538
|-22.40%
اكتشف أحدث تحليلات سعر 0xCalls: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+3.18%
+7.16%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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