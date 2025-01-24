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سعر 0xCalls (0XC) المباشر لليوم هو USD 0.01225856 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر 0XC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق 0xCalls الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 22.66 - تغيير سعر 0xCalls خلال اليوم هو +3.18% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر 0xCalls (0XC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر 0xCalls مقابل USD هو $ +0.000378 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر 0xCalls مقابل USD هو $ -0.0005812604 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر 0xCalls مقابل USD هو $ -0.0041664467 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر 0xCalls مقابل USD هو $ -0.00353960046323538 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.000378 +3.18% 30 يوم $ -0.0005812604 -4.74% 60 يوم $ -0.0041664467 -33.98% 90 يوم $ -0.00353960046323538 -22.40%

تحليل سعر 0xCalls (0XC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر 0xCalls: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01186169$ 0.01186169 $ 0.01186169 24 ساعة مرتفع $ 0.01233423$ 0.01233423 $ 0.01233423 عالية طوال الوقت $ 0.725154$ 0.725154 $ 0.725154 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +3.18% تغير السعر (7 أيام) +7.16%

معلومات سوق 0xCalls (0XC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: