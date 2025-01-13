سعر 0xAnon (0XANON)
سعر 0xAnon (0XANON) المباشر لليوم هو USD 0.00170654. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر 0XANON مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق 0xAnon الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.80
- تغيير سعر 0xAnon خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر 0xAnon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر 0xAnon مقابل USD هو $ -0.0012216106 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر 0xAnon مقابل USD هو $ -0.0012564168 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر 0xAnon مقابل USD هو $ -0.004223816384134942 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0012216106
|-71.58%
|60 يوم
|$ -0.0012564168
|-73.62%
|90 يوم
|$ -0.004223816384134942
|-71.22%
اكتشف أحدث تحليلات سعر 0xAnon: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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€0.0016553438
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RM0.0076623646
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