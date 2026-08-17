سعر 0xAgentEVE اليوم

السعر المباشر لمشروع 0xAgentEVE (EVE) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 3.82% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل EVE الحالي إلى USD هو $ 0 لكل EVE.

يحتل 0xAgentEVE حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 42,664، مع عرض متداول قدره 100.00B EVE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول EVE بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك EVE بمقدار -0.04% خلال الساعة الماضية و-8.54% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق 0xAgentEVE (EVE)

القيمة السوقية $ 42.66K$ 42.66K $ 42.66K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 42.66K$ 42.66K $ 42.66K إمداد دورة التداول 100.00B 100.00B 100.00B إجمالي العرض 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ 0xAgentEVE هي $ 42.66K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ EVE يبلغ 100.00B، مع إجمالي عرض 100000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 42.66K.