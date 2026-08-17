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المزيد عن 0G

معلومات سعر 0G

ما هو 0G

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التحليل الفني اليوم لـ 0G (0G)

التحليل الفني اليوم لـ 0G (0G)

توفر صفحة 0G تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ 0G، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل 0G أدناه.

تغير سعر 0G (0G)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.1586--+3.59%-11.70%-67.74%
اعرف المزيد عن سعر 0G

المؤشرات الفنية الخاصة بـ 0G

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ 0G عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
حيادي
بيع 9
حيادي 14
شراء 3
المتوسطات المتحركة:حياديبيع 7حيادي 7شراء 0
المؤشرات الفنية:حياديبيع 2حيادي 7شراء 3
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.1581
0.1581
R2
0.1581
0.158
R1
0.158
0.158
PP
0.158
0.158
S1
0.1579
0.1579
S2
0.1579
0.1579
S3
0.1578
0.1579

إشارات السوق الخاصة بـ 0G

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
0.42M
$7.66 M
$7.24 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.02M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.13 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.12 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.08M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$1.22 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$1.30 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ 0G

صافي التدفقسعر 0GUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.02 M0.16
2026-08-16-$0.04 M0.16
2026-08-15$0.02 M0.17
2026-08-14-$0.02 M0.16
2026-08-13$0.00 M0.16

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق 0G (0G) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر 0G المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDT0G
$0.1584
$0.1584$0.1584
-0.75%
362.77K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة 0G إلى USD

المبلغ

0G
0G
USD
USD

1 0G = 0.1586 USD

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