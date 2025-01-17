سعر 01coin (ZOC)
سعر 01coin (ZOC) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ZOC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق 01coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 26.41
- تغيير سعر 01coin خلال اليوم هو -7.02%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر 01coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر 01coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر 01coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر 01coin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-7.02%
|30 يوم
|$ 0
|+33.19%
|60 يوم
|$ 0
|+34.50%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر 01coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.00%
-7.02%
+8.10%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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