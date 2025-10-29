معلومات سعر 01111010011110000110001001110100 (01111010011110000110001001110100) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00204718 $ 0.00204718 $ 0.00204718 24 ساعة منخفض $ 0.00271016 $ 0.00271016 $ 0.00271016 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00204718$ 0.00204718 $ 0.00204718 24 ساعة مرتفع $ 0.00271016$ 0.00271016 $ 0.00271016 عالية طوال الوقت $ 0.01755527$ 0.01755527 $ 0.01755527 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.77% تغير السعر (1يوم) +0.35% تغير السعر (7 أيام) -17.21% تغير السعر (7 أيام) -17.21%

سعر 01111010011110000110001001110100 (01111010011110000110001001110100) في الوقت الحقيقي هو $0.00205487. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول 01111010011110000110001001110100 بين أدنى سعر $ 0.00204718 وأعلى سعر $ 0.00271016، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـ01111010011110000110001001110100 على الإطلاق هو $ 0.01755527، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير 01111010011110000110001001110100 -0.77% على مدار الساعة الماضية، +0.35% على مدار 24 ساعة، و -17.21% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق 01111010011110000110001001110100 (01111010011110000110001001110100)

القيمة السوقية $ 2.06M$ 2.06M $ 2.06M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.06M$ 2.06M $ 2.06M إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ 01111010011110000110001001110100 هي $ 2.06M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ 01111010011110000110001001110100 يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.06M.