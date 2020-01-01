توكنوميكس 0 Knowledge Network (0KN) اكتشف الرؤى الرئيسية حول 0 Knowledge Network (0KN)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات 0 Knowledge Network (0KN) What Is 0 Knowledge Network (0KN)? 0KN is a next generation decentralized and incentivized metadata-private mixnet-based anonymous broadcast network with cryptographic security guarantees. 0KN is a decentralized privacy network infrastructure that is designed to preserve user anonymity in the face of an adversary monitoring the entire network and while assuming a fraction of all network servers are malicious. It leverages the next generation state-of-the-art mixnet based metadata-private anonymous broadcast Trellis. Where can I get more information about 0KN? https://000z.gitbook.io/0/ https://0101010011.xyz/0KN-Litepaper.pdf https://www.youtube.com/watch?v=DJGhcqlip3M&ab_channel=0KnowledgeNetwork What's the total supply of 0KN tokens? 10 Billions How much did 0KN raise in presales? Private Sale - 25 ETH Presale - 103 ETH Where Can I Buy 0 Knowledge Network (0KN)? 0KN is available for trading on Uniswap - https://app.uniswap.org/#/swap?outputCurrency=0x4594cffbfc09bc5e7ecf1c2e1c1e24f0f7d29036&use=V2&chain=undefined الموقع الرسمي: https://0kn.io الوثيقة البيضاء: https://docs.0kn.io/docs/0KN/intro/ اشتر 0KN الآن!

توكنوميكس 0 Knowledge Network (0KN) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار 0 Knowledge Network (0KN)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 51.30K $ 51.30K $ 51.30K إجمالي العرض: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B العرض المتداول: $ 7.99B $ 7.99B $ 7.99B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 64.21K $ 64.21K $ 64.21K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00319787 $ 0.00319787 $ 0.00319787 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00000243 $ 0.00000243 $ 0.00000243 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر 0 Knowledge Network (0KN)

توكنوميكس 0 Knowledge Network (0KN): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس 0 Knowledge Network (0KN) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن 0KN التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن 0KN التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس 0KN، استكشف السعر المباشر لتوكن 0KN!

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