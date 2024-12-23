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سعر 0 Knowledge Network (0KN) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.09M . يتم تحديث سعر 0KN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق 0 Knowledge Network الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.14K - تغيير سعر 0 Knowledge Network خلال اليوم هو -2.35% - لديه عرض متداول بقيمة USD 7.99B

أداء سعر 0 Knowledge Network (0KN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر 0 Knowledge Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر 0 Knowledge Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر 0 Knowledge Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر 0 Knowledge Network مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.35% 30 يوم $ 0 +38.39% 60 يوم $ 0 +0.21% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر 0 Knowledge Network (0KN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر 0 Knowledge Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00319787$ 0.00319787 $ 0.00319787 تغير السعر (1 ساعة) +0.07% تغير السعر (1يوم) -2.35% تغير السعر (7 أيام) -11.50%

معلومات سوق 0 Knowledge Network (0KN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: