سعر 0 Knowledge Network (0KN)
سعر 0 Knowledge Network (0KN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.09M. يتم تحديث سعر 0KN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق 0 Knowledge Network الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.14K
- تغيير سعر 0 Knowledge Network خلال اليوم هو -2.35%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 7.99B
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خلال اليوم، كان سعر 0 Knowledge Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر 0 Knowledge Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر 0 Knowledge Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر 0 Knowledge Network مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.35%
|30 يوم
|$ 0
|+38.39%
|60 يوم
|$ 0
|+0.21%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر 0 Knowledge Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.07%
-2.35%
-11.50%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What Is 0 Knowledge Network (0KN)? 0KN is a next generation decentralized and incentivized metadata-private mixnet-based anonymous broadcast network with cryptographic security guarantees. 0KN is a decentralized privacy network infrastructure that is designed to preserve user anonymity in the face of an adversary monitoring the entire network and while assuming a fraction of all network servers are malicious. It leverages the next generation state-of-the-art mixnet based metadata-private anonymous broadcast Trellis. Where can I get more information about 0KN? https://000z.gitbook.io/0/ https://0101010011.xyz/0KN-Litepaper.pdf https://www.youtube.com/watch?v=DJGhcqlip3M&ab_channel=0KnowledgeNetwork What's the total supply of 0KN tokens? 10 Billions How much did 0KN raise in presales? Private Sale - 25 ETH Presale - 103 ETH Where Can I Buy 0 Knowledge Network (0KN)? 0KN is available for trading on Uniswap - https://app.uniswap.org/#/swap?outputCurrency=0x4594cffbfc09bc5e7ecf1c2e1c1e24f0f7d29036&use=V2&chain=undefined
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