سعر All on Binance اليوم

السعر المباشر لمشروع All on Binance (币有) اليوم هو $ 0.005071، مع تغير بنسبة 21.68% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل 币有 الحالي إلى USD هو $ 0.005071 لكل 币有.

يحتل All on Binance حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- 币有. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول 币有 بين $ 0.002739 (أدنى) و$ 0.006139 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك 币有 بمقدار +42.96% خلال الساعة الماضية و-59.70% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 100.56K.

معلومات سوق All on Binance (币有)

القيمة السوقية ---- -- الحجم (24 ساعة) $ 100.56K$ 100.56K $ 100.56K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 5.07M$ 5.07M $ 5.07M إمداد دورة التداول ---- -- إجمالي العرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 البلوكتشين العام BSC

القيمة السوقية الحالية لـ All on Binance هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 100.56K. العرض المتداول لـ 币有 يبلغ --، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 5.07M.