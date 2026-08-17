التحليل الفني اليوم لـ Binance Life (币安人生)
توفر صفحة Binance Life تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ 币安人生، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Binance Life أدناه.
تغير سعر Binance Life (币安人生)
|السعر الحالي
|24 ساعة
|7 أيام
|30 يوم
|90 يوم
|$0.46934
|--
|-9.87%
|-31.92%
|+1.79%
تدفق رأس المال الخاص بـ Binance Life
صافي التدفقسعر 币安人生USDT
|السجل
|صافي التدفق
|السعر
|2026-08-17
|-$0.29 M
|0.47
|2026-08-16
|$0.55 M
|0.50
|2026-08-15
|-$0.05 M
|0.48
|2026-08-14
|-$0.05 M
|0.48
|2026-08-13
|-$0.24 M
|0.48
تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.
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الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
$0.46934
$0.46934$0.46934
-6.70%
148.16K (USDT)
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