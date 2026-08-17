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المزيد عن 币安人生

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ما هو 币安人生

اقتصاد توكن 币安人生

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التحليل الفني اليوم لـ Binance Life (币安人生)

التحليل الفني اليوم لـ Binance Life (币安人生)

توفر صفحة Binance Life تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ 币安人生، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Binance Life أدناه.

تغير سعر Binance Life (币安人生)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.46934---9.87%-31.92%+1.79%
اعرف المزيد عن سعر Binance Life

تدفق رأس المال الخاص بـ Binance Life

صافي التدفقسعر 币安人生USDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.29 M0.47
2026-08-16$0.55 M0.50
2026-08-15-$0.05 M0.48
2026-08-14-$0.05 M0.48
2026-08-13-$0.24 M0.48

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق Binance Life (币安人生) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Binance Life المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDT币安人生
$0.46934
$0.46934$0.46934
-6.70%
148.16K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة 币安人生 إلى USD

المبلغ

币安人生
币安人生
USD
USD

1 币安人生 = 0.46934 USD

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