استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع Xpense نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 0.000369 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد Xpense نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 0.000387 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر XPE هو $ 0.000406 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر XPE هو $ 0.000427 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف XPE في عام 2029 هو $ 0.000448 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف XPE في عام 2030 هو $ 0.000471 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Xpense نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 0.000767.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر Xpense نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 0.001249.